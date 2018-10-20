هكذا تذكر "شيخ" المدربين في فرنسا لاعبه الجزائري في عيد ميلاده!

احتفل المدرب الفرنسي الشهير غي رو بعيد ميلاده 80، لتكون مناسبة بالكثير من الشخصيات الكروية المعروفة في فرنسا، حتى تُهنئ "شيخ" المدربين الفرنسيين...

على اعتبار أن رو هو أكثر مدرب فرنسي حضورا في تاريخ الدرجة الأولى في البلاد، بعدما أشرف على 894 مباراة، محطما الرقم القياسي الذي كان باسم المدرب الجزائري قادر فيرود، واشتهر غي رو مع نادي أوكسير الذي قاده من الأقسام السفلى حتى التتويج باللقب سنة 1994، علما أن صاحب 80 عاما أنهى مسيرته بتجربة قصيرة جدا مع لانس في 2007.

اهتمت الصحافة الفرنسية كثيرا باحتفال التقني الشهير المعتزل في 2007، بعيد ميلاده أمس، ما جعلها تُسلط الضوء عليه ونقلت الكثير من التصريحات والاعترافات له، وأقر غي رو بأسماء أبرز اللاعبين الذين أشرف عليهم طيلة مسيرته، حيث ذكر أحسن لاعب دربه والأكثر حيوية والأكثر موهبة وغيرهم، أين لم يذكر على الإطلاق اسم الدولي الجزائري السابق موسى صايب الذي نال معه ثنائية 1994 رفقة أوكسير، واكتفى غي رو فقط بوضع نجم شبيبة القبائل السابق ضمن القائمة الاحتياطية للتشكيلة المثالية التي عمل معها طيلة مسيرته والتي ضمت أسماء معروفة مثل إريك كانتونا، لوران بلان، تاريبو واست، جبريل سيسي وصبري لموشي.