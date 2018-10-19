الأهلي يرفع “التحدي”.. واللاعبون “يتوعدون” “الكحلة” بشر هزيمة

توعد لاعبو النادي الأهلي المصري، نظرائهم من وفاق سطيف بالفوز عليهم، وإلحاق بهم شر هزيمة داخل قواعدهم وأمام جماهيرهم، خلال الموعد المقرر بين الناديين الثلاثاء المقبل 23 أكتوبر، لحساب إياب نصف نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا، علما أن مباراة الذهاب التي جرت في القاهرة مطلع الشهر الجاري، كانت قد شهدت تفوق ممثل الكرة المصرية بهدفين دون رد.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” المحلية، إن مدرب الأهلي، الفرنسي باتريس كارتيرون يعيش احد أصعب فتراته التدريبية منذ تعاقده مع الأهلي بسبب طبيعة المباراة المصيرية التي قد تؤثر على مستقبله في حال الخروج من المنافسة، فضلا عن الذكريات السيئة التي لا يزال يحتفظ بها أمام وفاق سطيف، لما كان مدربا لـ “تي بي مازيمبي” الكونغولي.

وعقد التقني الفرنسي، الذي يعيش تحت ضغط رهيب في الأيام الأخيرة اجتماعا مع لاعبيه، قبيل انطلاق الحصة التدريبية ليوم الخميس، حيث حرص الفرنسي على التحدث مع لاعبيه على ضرورة افتكاك تأشيرة المرور إلى الدور النهائي من المسابقة القارية، مؤكدا لهم أن ذلك لن يتحقق إلا ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الإياب أمام وفاق سطيف.

وركز المدرب الأهلاوي على تخصيص فقرة من التسديدات على المرمى، خوفا من غلق الوفاق لكافة المنافذ في لقاء الإياب، الأمر الذي يعني أن التسديد من خارج منطقة الجزاء سيكون أحد أهم الحلول الهجومية للأهلي خلال “موقعة” سطيف بعد ثلاثة أيام.