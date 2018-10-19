بولاية: سأضاعف العمل لتحسين مستواي مع ميتز

اعترف الدولي الجزائري، فريد بولاية، بضرورة العمل أكثر لتقديم مستويات ثابتة وبصفة متكررة مع نادي ميتز الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية، والذي انضم إليه منذ شهر جانفي الفارط، بعد أن تراجع مستواه في الآونة الأخيرة مقارنة ببدايته النارية مع الفريق بداية الموسم الجاري، ويحتل فريق الدولي الجزائري صدارة ترتيب “الليغ 2” بعد عشر جولات، سجل خلالها ثمانية انتصارات وهزيمتين، وأكد لاعب جيرونا الإسباني السابق بأن مردوده في اللقاء الأخير أمام سوشو أعاد له الثقة بعد فترة الفراغ التي مر بها.

وقال بولاية في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية معلقا على بدايته القوية في “الليغ 2” هذا الموسم، بعد المتاعب الكبيرة والإصابات التي واجهته طيلة مسيرته الكروية، على غرار خيبته في الموسمين الأخيرين مع باستيا الفرنسي وجيرونا الإسباني، وصرح:”أنا أحرص على العمل وحاليا الأمور تسير جيدا بالنسبة لي..”، وكان الدولي الجزائري المستدعى أخيرا إلى “الخضر” خلال مواجهة غامبيا الفارطة، بدأ الموسم بقوة مع ميتز وسجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في عشر جولات، لكن مردود تراجع في الجولتين الثامنة والتاسعة، ما تسبب في خسارة فريقه، قبل أن يعود في لقاء سوشو الأخير وقاد فريقه إلى الفوز بهدفين لهدف مسجلا هدفه الثالث بالمناسبة، وعلق على ذلك، قائلا: “لم أكن حاسما في مباراة معينة منذ فترة.. وجاءت مباراة سوشو في الوقت المناسب بالنسبة لي..”.

واعترف اللاعب الجزائري بأنه يحتاج لأن يكون ثابتا في مستواه بعد تجربته هذا الموسم، وقال:”أدرك جيدا ذلك، يجب أن أتحسن وأتطور كثيرا في هذا المجال”، قبل أن يضيف: “يجب أن يكون مستواي ثابتا في كل المباريات من أجل تقديم موسم كبير، لكن هذا ليس سهلا بالنسبة لي وعليّ العمل أكثر على هذا الجانب..”، ولم يفوت بولاية الفرصة للتأكيد بأنه يمر بأفضل أحواله مع ميتز، وقال بالخصوص: “أشعر بالراحة في التدريبات وخلال المباريات، نملك مجموعة رائعة ومدربا معروفا وأتمنى أن أواصل على هذا المنوال..”.