جائزة الاستحقاق لأم الراحل معطوب و للمطربة نوارة

جددت مؤسسة لوناس معطوب ، اليوم ، خلال حفل تسليم الجائزة ال2 للاستحقاق التي منحتها المؤسسة لأم الراحل لوناس معطوب ناعلجية و لإكونة الأغنية القبائلية نوارة على لسان أحد الأعضاء الناشطين بمؤسسة لوناس معطوب نوردين مدروك طلبها المتمثل بالكشف عن حقيقة من إغتيال لوناس معطوب و من دبر الجريمة .من جهتها صرحت مليكة معطوب أن المؤسسة التي تحمل إسمها أخيها المغتال "لا تحمل حقدا ضد أحد و أننا نسعى على بناء عالم أفضل وزرع الأمل "

منحت مؤسسة لوناس معطوب بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس مؤسسة تحمل إسمه ، عصر اليوم ، بقاعة الحفلات لدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو الجائزة ال2 للإستحقاق التي عادت لكل من أم المطرب لوناس معطوب "ناعلجية" الغائبة عن الحفل بسبب تواجدها بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس و لأيقونة الطرب القبائلي نوارة .

الحفل كان مناسبة لنور دين مدروك العضو الناشط بمؤسسة لوناس معطوب لتجديد طلب المؤسسة و عائلة المطرب، بالكشف عن حقيقة من قتله و من يقف وراء الجريمة .

من جهتها، صرحت مليكة معطوب شقيقة الراحل لوناس معطوب " ...عائلتنا و مؤسسة لوناس معطوب لا تحمل حقد ضد أحد. نطمح لبناء عالم أفضل و لزرع الأمل، لتكف الدموع . سنحافظ على إرثه و كل ما تركه الذي سيترك لمؤسسته لكي يبقى للأجيال القادمة. كل شيء سيزول بما فيه نحن و لكن الذاكرة ستبقى " أشارت مليكة معطوب أن رئيس بلدية بني دوالة قد قرر بناء نصب تذكاري تخليدا لروح شقيقها الوناس ببني دوالة .

الحفل حضره سماعيل بن حمنة ،رئيس اللجنة الثقافية للمجلس الشعبي الولائي ، رؤساء البلديات : بني دوالة ، تيزي وزو ، الجزائر الوسطى و مدير ديوان الوالي و النائب نوردين ايت حمودة الذي أعاد لمؤسسة لوناس معطوب هدية منحها له الراحل لوناس معطوب على أن توضع في المتحف الذي سينجز لاحقا بالقرب من المنزل العائلي بقرية توريرت موسى ببني دوالة .

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