بلخادم يخاطب مستغليه:” توقفوا عن الكذب والبهتان!”

كذب رئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، قيامه بإدلاء أي تعليق يخص أزمة البرلمان.

وعبَّر بلخادم، اليوم الجمعة، في منشور له عبر الصفحة الرسمية للجنة الوفاء للجزائر، عن استيائه من إدراج اسمه زورا وبهتانا في القضية من خلال منشورات تم تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أنها إدعاءات مغرضة، مطالبا مستغلي اسمه بعدم حشره في الافتراءات.

تجدر الإشارة أنه قد راجت منشورات تفيد بتصريح بلخادم أن بوحجة رفض عرض قوانين على البرلمان تخص الشأن الفرنسي لأنه لا يثق في المستوى الدراسي لـ 80 بالمئة من النواب، في حين أن البقية لا يثق في وطنيتهم، وهو ما لم يرق له ليخرج لتنفيد ما أشيع عنه.