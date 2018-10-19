جمعية العلماء المسلمين:” التشدد ومنع النقاب في هذا التوقيت ليس بريئا!”

أبدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، استغرابها الشديد من خلق النقاش حول موضوع النقاب في الجزائر بهذا التوقيت بالذات، وذلك بعد القرار الحكومي الرامي إلى منعه في أماكن العمل.

وعبرت الجمعية في صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك، صبيحة اليوم، عن استيائها من الجدل الذي أثاره القرار بالإشارة إلى أن أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل ، قليل وضئيل جد، ولا يستلزم خلق بلبلة بقرار إلزامي مستفز، حيث كتبت قائلة:” مالداعي إلى إثارة الموضوع في هذا الوقت بالضبط ؟ ومتى كان النقاب ، في بلدنا، مشكلة من أي نوع كان .. مهنية، اجتماعية، ثقافية، حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟”، في إشارة منها إلى أن للأمر أبعاد غير ظاهرة ومغزى خفي.

واستطردت الجمعية استنكارها قائلة: “المجتمع بكل ميادينة عامر بالمنقبات والمحجبات والمتجلببات ...فهل ثمة ما يثير غيظ البعض”.

وأضافت الجمعية أن التشخيص والتحليل يكشف عن عدد من المشكلات الحقيقية التي تواجهها المرأة الجزائرية في مجال العمل هي أولى بالطرح والحل كالتحرش الجنسي، والمساومات، المضايقات من كل نوع، والأجور الزهيدة لآلاف النسوة العاملات في شؤون ” التنظيف” و” الطبخ ” وما جاورها من الأعمال، ومشاكل العويصةللمرأة الجزائرية في الريف والبوادي والمشاتي والقرى النائية، التي تستلزم النظر إلى وضعها وحل معاناتها مع الأطفال من أجل الماء، والطريق، والمدرسة.