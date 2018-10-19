لهبيري يشيد بالصحافة الوطنية

وجه المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، رسالة تهنئة لوسائل الإعلام الوطنية، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر يزكي فيها المكاسب التي حققتها.

وأشاد لهبيري في رسالته، بجهود ممثلي الأسرة الإعلامية، وبتنوع مجالاتها وتخصصاتها في سبيل دعم جسور الشراكة بين جهاز الأمن و وسائل الإعلام، في ظل النظرة الجديدة للاتصال التي من شأنها خدمة الكلمة الصادقة والهدف النبيل لتنوير الرأي العام خدمة للوطن على حد قوله.

وأوضح لهبيري أن تلك العلاقة المتينة مع وسائل الإعلام تهدف للاستجابة لمتطلبات المواطن، من أجل ضمان حمايته وحماية ممتلكاته وفق المهام الدستورية للأمن الوطني حتى يتسنى تقديم خدمة أمنية راقية مدعمة بخبر موضوعي، وهو ما يساهم في تلبية تطلعات المواطن المستمرة للمعلومة عبر صحافة بلده بمختلف أشكالها وتوجهاتها.