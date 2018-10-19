بن قرينة يدعو للصفح عن فرنسا!

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى نسيان الماضي وطي ملف الذاكرة الوطنية مع المستعمر الفرنسي، وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة، بعيدا عن الأحقاد التاريخية التي خلفتها جرائمها في حق الشعب الجزائري.

وطالب بن قرينة خلال إفتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، صبيحة اليوم، الجزائر بمراعاة مصالحها في علاقاتها مع جميع الدول بدون استثناء، والإنطلاق في علاقات ندية يُتبادل فيها المصالح بعيدا عن الفوقية أو الإملاءات أو الإشتراطات و دون التدخل في الشأن الداخلي أو خرق السيادة.

وفي سياق آخر، شدد المتحدث على ضرورة بذل السلطة لجهود أكبر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المفروضة عليها، داعيا إلى تضافر الجهود بين كل من المعارضة والسلطة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي هو السبيل الأمثل لتجسيد مشروع الحماية من كل خطر يحدث بالوطن.

وجدد رئيس حركة البناء، رفضه للمساس بكل ما يتعلق بثوابت الأمة، خصوصا محاولات نشر الجهوية والطائفية والفئوية.

و عن قرار الحركة فيما يتعلق بالإستحقاقات الرئاسية في شهر أفريل المقبل، أكد المتحدث أن الحسم سيكون خلال اجتماع لمجلس الشورى.