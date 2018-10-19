إصابة سليماني تتجدد ويواصل الغياب !

كشفت الصحافة التركية، اليوم الجمعة، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني، سيواصل الغياب عن تدريبات ناديه فنربخشه التركي.

وحسب ذات المصادر فإن “السبور سليم” ما يزال يعاني من أثر الإصابة العضلية السابقة، ولم يتدرب مع فريقه.

حيث سيكون خارج تعداد مدربه في المباريات المقبلة بما فيها اللقاء المقبل أمام زملاء الدولي السابق كارل مجاني نادي سيفا سبور.

يذكر أن إبن مدينة عين البنيان تعرض لإصابة على مستوى الفخذ ما جعله يغادر تربص المنتخب الوطني قبل المواجهة المزدوجة أمام البنين.