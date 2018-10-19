الحاج مبو الكنتي الخليفة العام للطريقة القادرية في الجزائر نوفمبر المقبل

يقوم الخليفة العام للطريقة القادرية الحاج مبو الكنتي بزيارة للجزائر شهر نوفمبر القادم.

وأوضح عبد الرحمان الكنتي الناطق الرسمي للطريقة القادرية في السينغال عقب لقائه بوزير الشؤون الدينية ان الزيارة ستكون من 2 الى 6نوفمبر القادم.

مضيفا أن الجزائر تعتبر أصلا امتدادا للطريقة القادرية المنتشرة في افريقيا لاسيما في منطقة توات بالسينغال.

واضاف بأن الطرفين يعملان على استعادة ما كان موجود بين الشعبين السنيغالي والجزائري.

خاصة وأن الجزائر مهد للأسرة البونعامية الأقبوية الكنتية الموجودة بها.

حيث يعد العقبى بن نافع الفهري الجد الكبير لهذه الأسرة الموجودة في السنيغال.