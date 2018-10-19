الجزائر تتفاوض مع روسيا لاستيراد القمح وسط تنامي القلق الفرنسي

تتجه الجزائر إلى تنويع صادرتها من المنتجات الفلاحية، لا سيما من القمح التي تعتبر موردا استراتيجيا للبلاد، حيث تسعى لتغيير بوصلتها الى السوق الروسية بعد أن كانت تقتصر على الأسواق التقليدية، وعلى رأسها فرنسا.

وكشفت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة 19 أكتوبر، عن وجود مفاوضات مع موسكو بشأن استيراد القمح اللين الروسي.

وبحسب تصريحات مدير المراقبة بوزارة الزراعة الروسية، فإن الجزائر مهتمة للغاية باستيراد القمح الروسي، حيث قال “إن سلطات الجزائر ستتخذ قرارها قريباً بعد إجراء تحاليل للمنتوج”.

وبدوره نشر موقع العربي الجديد تصريحات لكمال فرناح، مدير مركزي في وزارة الزراعة الجزائرية، قال فيها إن “وفدا يضم ممثلين عن وزارة الزراعة وعن الديوان الجزائري للحبوب، بالإضافة إلى خبراء زراعيين طاروا بداية الشهر الحالي إلى روسيا قصد الحصول على عينات من القمح الروسي، وإخضاعها لتحاليل تتعلق بنسبة الشوائب والغبار ومقاومة الرطوبة”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “الوفد لن يكتفي بدراسة نوعية القمح، بل سيأخذ في الاعتبار ظروف التخزين والشحن والنقل، لأنها عوامل مؤثرة في النوعية والسعر”.

وقال فرناح إن “الديوان الجزائري للحبوب المكلف باستيراد القمح، يسعى إلى تنويع ممونيه الذين تتصدر فرنسا قائمتهم، تليها كندا وأميركا بشكل أقل، ومن حق الجزائر أن تبحث عن سوق أكثر تنافسية، لأن ربط حاجتك من أي مادة مهما كانت في ممون واحد، يجعلك أسير هذا الممون”.

وليس القمح وحده من يستهوي الجزائر، فمنتجات روسية أخرى على قائمة الدراسة، أبرزها منتجات الألبان واللحوم الروسية.

وفي المقابل، أخذت فرنسا هذه الخطوة بجدية كبيرة، حيث سارعت للاستفسار عن طريق سفارتها بالجزائر حول هذه الخطوة والأهداف من ورائها، وقد تلقت ضمانات من وزارة الزراعة الجزائرية، بأن الجزائر تحترم العقود المبرمة بين الطرفين.

وتعتبر الجزائر حتى الآن أول مستورد للقمح الفرنسي، حيث تتحصل تقريبا على نصف الكميات المصدرة من القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي، ففرنسا تحوز على عقد لتصدير حوالي 4.3 ملايين طن من القمح إلى الجزائر في موسم 2017/2018، وفقاً للأرقام الفرنسية الرسمية.