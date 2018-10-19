بلخادم بشأن أزمة البرلمان : “لا تحشروني في الافتراءات”

نفى عبد العزيز بلخادم، الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، إدلائه بتصريحات صحفية حول الأزمة التي يعيشها البرلمان حاليا، والتي وصلت حد إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس، والتوجه نحو انتخاب رئيس جديد في غضون الأيام القادمة.

واستنكرت الصفحة الرسمية للجنة الوفاء الموالية لعبد العزيز بلخادم، اليوم الجمعة 19 أكتوبر، تصريحات لبلخادم قال فيها ” أنا لم أقل شيئًا ولم أدل بأي تصريح فالرجاء ألا تحشروني في هذه الافتراءات”، بحسب اللجنة.

ومعلوم أن عبد العزيز بلخادم، شغل من سنة 1988 إلى سنة 1990 منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعقب استقالة رابح بيطاط من رئاسة المجلس الشعبي الوطني تم تعيين عبد العزيز بلخادم على رأس هذه الهيئة التشريعية إلى غاية حلها عام 1992.

وفي أخر مستجدات ” أزمة البرلمان” أيدت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس 18 أكتوبر 2018، قرار مكتب الهيئة، بوجود شغور في منصب رئيس البرلمان، بشكل يُمهد الطريق لانتخاب خليفة لسعيد بوحجة، في ظرف أسبوعين.

وتوصل أعضاء لجنة الشؤون القانونية إلى “إثبات حالة الشغور بسبب العجز”، وذلك استنادًا إلى نص المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس، بحسب بيان أصدرته اللجنة عقب اجتماعها بمقر الغرفة السفلى للبرلمان.

هذه التطورات جاءت بعد ثلاثة أسابيع من أزمة داخل المجلس الشعبي الوطني، بين نواب الموالاة، الذين يطالبون برحيل بوحجة، تحت طائل “سوء التسيير”، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.

واعتصم نواب من الموالاة أمام مقر البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، ووصل الأمر بهم إلى إغلاق بابه الرئيسي بسلسلة حديدية لمنع رئيسه سعيد بوحجة من الالتحاق بمكتبه.