جماهير “مانشستر سيتي” تصدم “محرز”

طالبت جماهير “مانشستر سيتي” من المدرب “بيب غوارديولا” أن يعتمد في مباراة الغد ضد “بيرلني” في الدوري الإنجليزي على “سترلينغ” و”أغويرو”، بالإضافة إلى “دي بروين”.

وترى جماهير “السيتي”، أن مكانة “محرز” في مباراة الغد غير مضمونة في ظل تألق “سترلينغ” مع منتخب “الأسود الثلاثة”.

من جهة أخرى، عودة “دي بروين” وتألق “ساني” مع المنتخب الألماني يضعانهما في أفضل رواق للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

لذلك، فإن “محرز” سكيون وبنسبة كبيرة على دكّة البدلاء في مباراة الغد، على أن يحظى ببعض الدقائق مثلما جرت العادة هذا الموسم.

يذكر أن الجزائري شارك كأساسي في آخر مباراة لعبها السيتي في البطولة وكانت ضد “ليفربول”، أين قدم مباراة رائعة قبل أن يفشل في تسجيل ضربة جزاء في آخر الدقائق.