غالاتا ساراي يقرر تسريح فيغولي !

لم تتردد مصادر مقربة من إدارة غالاتاساراي في كشف النقاب عما يدور في مخيلة كبار أعضاء النادي بخصوص مصير يوسف بلهندة وسفيان فغولي الدي كان سعيدا باسترجاع مكانته الأساسية مع المنتخب قبل اصطدامه بحقيقة مرة.

تقارير جديدة أشارت إلى أن تسريح الثنائي العربي بات قضية أسابيع لا أكثر بسبب ضخامة راتب النجم المغربي وأيضا فشل الدولي الجزائري في إقناع الطاقم الفني والجماهير بقدرته على تقديم الإضافية، وينوي العملاق التركي التخلص منهما لإفساح المجال للتعاقد مع محترفين جدد يقدمون الإضافة المنتظرة.

ويبدو أن فيغولي بات مطالبا بالبحث عن نادي جديد ينظم إليه في "الميركاتو" الشتوي المقبل، خاصة في ظل رغبة إدارة النادي التركي تسريحه كما أنه لم يعد يدخل ضمن خيارات المدرب "تيريمّ".