شاهد ماذا فعل ماكرون وميركل في حانة ببلجيكا

فوجئ رواد إحدى الحانات في بروكسل، بصحبة دبلوماسية لم يكن يتوقعوها أن تحدث في حياتهم قط، حيث توجهت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، برفقة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزعيمي، بلجيكا ولوكسمبورغ، إلى الحانة.

وبحسب موقع إذاعة "آر إف آي" الفرنسية، تجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث، وصافحا السياح ورواد حانة "غران بلاس" مع مضيفهما شارل ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا، وإغزافيه بيتل، رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي قال إن كافة المشروبات للضيوف مدفوعة الثمن احتفالا بانتخابه رئيسا للوزراء لفترة ولاية أخرى.

والتقط صحفي أوكراني صورا للرباعي الأوروبي، وهم يحتسون المشروبات الكحولية في الحانة، وكتب على تويتر، يقول "إنه تحدث مع مجموعة من الرواد تكلموا مع ميركل، وسألوها عن خروج بريطانيا من الاتحاد، فردت قائلة "أرجوكم.. إنها أمسية رائعة، دعونا لا نفسدها".