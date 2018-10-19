شراكة جزائرية أمريكية في ميدان الغاز

تم مساء أمس في مقر المصب لسوناطراك بوهران التوقيع على عقد شراكة بين شركة إنتاج سوائل الهليوم " هليوس" (فرع

لسوناطراك) والمجمع الأمريكي " أر برودكت" لإنجاز مشروع ربط المؤسسة الجزائرية بمركبي تمييع الغاز الطبيعي " جي آن آل زاد" و"جي آن آل 3 زاد" بمنطقة بطيوة شرق الولاية.

وقد وقع هذا العقد كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة " هليوس" محمد دحمان ومدير أعمال التنمية للمجمع الأمريكي أرنولد جيغر بحضور الرئيس المدير العام للمجمع البترولي سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وإطارات المجمع.

وسيسمح هذا العقد الاستثماري وفق قاعدة (51/49 بالمائة) وتبلغ تكلفته 30 مليون دولار أمريكي من رفع حجم الإمدادات بالغاز من المركبين المذكورين من أجل زيادة إنتاج مؤسسة " هليوس " الواقعة بنفس المنطقة والتي تنتج الهليوم والأزوت . وأوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة " هليوس" في تصريح صحفي عقب التوقيع على العقد إن مدة الربط بمركب " جي آن آل زاد" ستكون في ظرف 10 أشهر والربط بمركب "جي آن آل 3 زاد" في ظرف 18 شهرا . ومن جهته ثمن مدير أعمال التنمية للمجمع الأمريكي أرنولد جيغر الشراكة بين مؤسسته وشركة سوناطراك مشيرا إلى أنه سيتم توسيع الشراكة في ميادين أخرى .