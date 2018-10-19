بوعزقي: الجزائر تحقق الاكتفاء الذاتي في الأغنام

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، عن ارتفاع عدد رؤوس الأغنام في البلاد إلى 28 مليون رأس ومليونين من الإبل، لتحقق بذلك الجزائر اكتفاءها الذاتي بالنسبة للمواشي.

وقال الوزير، الخميس، على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن الجزائر خصصت 880 مليون دينار لشراء أدوية الحيوانات من قبل الصندوق الوطني للدعم الفلاحي، مضيفا في هذا السياق أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ساهمت إلى حد بعيد في حماية الثروة الحيوانية، هذه الأخيرة التي ساهمت في الناتج الداخلي الخام بنسبة 17 مليار دينار.

وفي سياق مغاير، أعلن بوعزقي عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات من أجل حمايتها من الأوبئة خاصة الحمى القلاعية عند البقر، مذكرا بأنه تم علاج أكثر من 17 ألف رأس من الإبل خلال سنة 2017، مقابل 6400 رأس سنة 2018.