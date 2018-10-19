لهذه الأسباب “براهيمي” صفقة مناسبة لـ “أولمبيك مارسيليا”

كشفت الصحف الفرنسية، أن الجزائري “ياسين براهيمي” سيكون أفضل صفقة لنادي “أولمبيك مارسيليا” في الموسم المقبل للعديد من الأسباب.

أين أكدت ذات المصادر، أن براهيمي صاحب الـ 28 سنة لديه من الخبرة والتجربة التي تسمح له بقيادة خط هجوم الفريق الفرنسي.

بالإضافة إلى إمكانياته الكبيرة، وهو الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في الدوري البرتغالي.

كما أن إدارة “مارسيليا” لن تدفع “فلسا واحدا” في الصفقة، كون عقد اللاعب الجزائري مع “بورتو” ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

في نفس السياق، براهيمي سبق له اللعب في “الليغ 1” ، ولن يحتاج للكثير من الوقت من أجل التأقلم مع “مارسيليا”.