200 مليون دولار في حال الفوز أو الخسارة لـ”فلويد مايويذر”

بعد موافقة الملاكم الأمريكي “فلويد مايويذر” مواجهة الروسي “حبيب نورماغوميدوف” عبر تغريدة على “تويتر” يوم الإثنين والتي اعتبرها الجميع مواجهة القرن.

حيث أكد مايويذر في مقابلة تلفزيونية أنه سيتلقى مبلغ مالي ما بين 100 و 200 مليون دولار كحصة شخصية له، بغض النظر في حال فوزه أو خسارته في النزال ضد الروسي حبيب نورماغوميدوف.

ولم يحدد بعد اليوم والمكان الذي ستتم فيه المبارزة، بالرغم من إصرار الملاكم الأمريكي إقامتها في لاس فيغاس الأمريكية.