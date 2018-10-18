غلطة سراي يقرر تسريح فيغولي وبلهندة

يسير مسؤولو نادي غلطة سراي التركي باتجاه الانفصال عن المحترفين العربيين يونس بلهندة وسفيان فيغولي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، في مقدمتها صحيفة “ستار”. وكشفت الصحيفة أن الفريق التركي قرر بيع الجزائري ووزميله المغربي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لموازنة حساباته المالية مع قواعد اللعب النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن بين الأسباب التي تُعجل برحيل يونس بلهندة كذلك عن الفريق التركي، هو راتبه السنوي الضخم، ناهيك عن شجاره المستمر مع جماهير الفريق، في كلّ مرة تنتقد فيها مردوده الفني داخل الملعب، أما فيغولي فتراجع مستواه، يجعل منه لاعباً غير مرغوبٍ فيه في الفترة الحالية. الإعلام التركي تحدث أيضاً عن رغبة إدارة غلطة سراي في تجديد الدماء بمحترفين جدد، ما جعلها تفكر في التخلي عن الثنائي العربي، وكذلك البرازيلي مايكون، لكن يظهر جلياً أن الأتراك سيجدون صعوبة في التخلي عن المغربي بلهندة، الذي تعاقدوا معه من دينامو كييف الأوكراني مقابل 8 ملايين يورو سنة 2017، وبالتالي لن يكون هناك قبول بالتنازل كثيراً على الصعيد المالي.