إرهابيان يسلمان نفسيهما للجيش في تمنراست

سّلم إرهابيان نفسيهما، اليوم 18 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالمسمى "هبو طاتي"، المدعو"أبو عمر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، و"بربوشي يوسف"، المكنى"أبو عمر"، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية آلية من نوع (G3) وأربعة مخازن وكمية من الذخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن هذه العملية تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.