ترامب يريد إصلاح العلاقات الأميركية الروسية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، إن نظيره الأميركي دونالد ترامب يستمع له ويحرص على تحسين العلاقات الأميركية الروسية المتدهورة، على الرغم من تعقد الموقف في المشهد السياسي الداخلي بالولايات المتحدة.

وجاء تصريح بوتن ردا على سؤال حول موقفه من الرأي القائل بأن ترامب لا يستمع إلا لنفسه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمنتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وقال الرئيس الروسي، إنه يعتقد أن ترامب يرغب في إعادة الاستقرار للعلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن فكرة كون الرئيس الأميركي لا يستمع إلا لنفسه ليست صحيحة.

وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون بينه وبين ترامب اختلافات بشأن العديد من الأمور، مشيرا إلى أن ذلك أمر معتاد في المناقشات مع الزعماء الأجانب.