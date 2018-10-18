بـ 23 صورة ...إبداعات مذهلة مصنوعة من زجاجات البلاستيك الفارغة

لاترمي الزجاجات البلاستيك المستعملة .

بحسب موقع "architecturendesign" الأمريكى المهتم بشئون المنزل فهو يقدم مجموعة من الأفكار التى تعتمد بشكل كبير على زجاجات المياه الغازية الفارغة، فهى مصنوعة من مواد بلاستيكية قوية وغير قابلة للتحلل بسهولة ما يجعلها تصمد أمام عوامل الجو القاسية، كما أنها شفافة ومادة مرنة يمكن تشكيلها بسهولة كبيرة فى الكثير من الأفكار.

وعليك أن يكون لديك بعض الأدوات البسيطة "مقص كبير وحاد، ومقص صغير، وسكين دقيق، وحبال، وبعض الألوان الزاهية".

إليكم بالصور بعض الأفكار الرائعة

المصادر :

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