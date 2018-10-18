“بلماضي” يعترف بخطأه ضد “بونجاح” علنا

إعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي بأنه أخطأ في حق الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، عندما أحاله على كرسي الإحتياط أمام البنين.

وأشارت الأصداء الواردة من بيت “الخضر” بأن المُدرب، وعند صُراخه على بلفوضيل، أكد ندمه على الدفع به بدلا من “الوهراني”.

وقال التقني الصاعد وبصريح العبارة :”لقد ضحيت بمجبوب الجزائريين الجديد من أجلك يا إسحاق، ولكن النتيجة كارثية على جميع الأصعدة”.

ويُفترض أن يسترجع هداف السد القطري، مكانته الأساسية مُباشرة من المُباراة القادمة أمام “الطوغو”، بشرط تواجده في صحة ولياقة جيدة.

يُذكر بأن، بغداد بونجاح أظهر في آخر خرجات مُحاربي الصحراء، بأنه هداف من الطراز الرفيع، رغم نشاطه في الدوريات الخليجية.