رئيس نيس الفرنسي يدعم “عطال” بطريقة رائعة
كشف الموقع الرسمي في التويتر و الخاص بنادي نيس الفرنسي رسالة دعم التي تلقاها يوسف عطال من رئيس النادي
حيث حفز جون بيار ريفر لاعبه الجزائري يوسف عطال بعد الأداء الرائع الذي يقدمه الشاب رغم سنه في أول سنة له مع نادي نيس في الدوري الفرنسي
و قد قال رئيس النادي للموهبة عطال : ” اذا وصلت العمل على هذه الطريقة , ستكون لاعب كبير في المستقبل القريب ”
"Si tu restes sérieux et que tu travailles..."— OGC Nice (@ogcnice) 18 octobre 2018
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