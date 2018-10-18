نظام جديد معلوماتي لتنظيم الإمتحانات النظرية لرخص السياقة

كشفت المكلفة بالإعلام لدى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات فاطمة الزهراء خلاف، أن الاختبارات النظرية المتعلقة برخص السياقة ستعرف ثورية معلوماتية عن قريب، بهدف الوصول إلى شفافية في النتائج، فضلا عن التقليل من التدخل البشري في تسيير مثل هذه الاختبارات، إذ سيتم تعويض النظام الكلاسيكي بآخر أكثر عصرنة يقوم على “الميلتيميديا” وكل ما له علاقة بالتكنولوجية الحديثة.

وأوضحت خلاف في تصريح لـ”الشروق”، أن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق قد أمضى الأربعاء، اتفاقية تعاون مع مخبر مناهج تصميم الأنظمة المعلوماتية التابع للمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، تهدف إلى تصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية لتعزيز القدرات التقنية للمركز وبالتالي تطوير أداء السلامة المرورية في الجزائر، مشيرة إلى أن بروتوكول الاتفاق الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، يقوم على 4 أنظمة، منها المتعلق بعصرنة الامتحانات النظرية في رخص السياقة الذي تم التطرق إليه سالفا، حيث تكون وسائل التكنولوجية الحديثة مستقبلا كالألواح الإلكترونية وغيرها الواسطة التي يتم التعامل بها ما بين الممتحن والمعلم، مع إمكانية تقليص تدخل العدد البشري من المدربين، كما سيسمح النظام الجديد بإضفاء شفافية أكبر في نتائج الامتحانات.

وعن الأنظمة الأخرى، تحدثت خلاف عن النظام الآلي لجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور، إذ ينتظر أن تتزود بقاعدة بيانات أوتوماتيكية موحدة لها علاقة بالسلامة المرورية تقوم بجمع الإحصائيات، وأضافت المتحدثة أنه وبما أن المركز يفتقد لنظام معلوماتي موحد مثله مثل مختلف الهيئات الأخرى التي لها علاقة بأمن الطرقات، ستكون مثل هذه الإجراءات بمثابة تحاليل تعتمد على الدقة والوضوح، أما النظام الثالث فهو آلي يقوم على تقييم الحملات التوعوية والتحسيسية بطريقة علمية بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتم التمكن من معرفة أفضل الوسائل لإيصال التوعية والقنوات الأكثر متابعة من طرف مستعملي الطريق.