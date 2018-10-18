بلماضي يقرر التخلي عن كوادر الخضر !!

كشفت بعض المصادر الصحفية الجزائرية، أن الناخب الوطني جمال بلماضي قرر التخلي عن بعض كوادر المنتخب الوطني الجزائري.

وكان بلماضي قد صرح في وقت سابق أنه لا يهتم بالأسماء بقدر ما يهتم بأداء اللاعب فوق أرضية الميدان وبالأخص مع الخضر.

وبالتالي فإن مكانة “بن سبعيني” باتت مهددة وهو الذي أخطأ في هدفي غامبيا والبنين، بالإضافة إلى “قديورة” ، “بن طالب” وغيرهم.

كما سيتم إستدعاء لاعبين شباب والاعتماد على بن ناصر وبن غيث في وسط الميدان بالإضافة إلى أوناس في خط الهجوم.