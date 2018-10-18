بلماضي “بهدل” بلفوضيل ويفضحه أمام الجميع

بدأت الأخبار تنتشر بخصوص الإنتقادات اللاذعة والكبيرة التي تعرض لها الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل على يد الناخب الوطني، جمال بلماضي.

وأشار موقع “النهار أونلاين” للحديث الذي دار بين الرجل الأول في “الخضر” ومُهاجم “هوفنهايم” الألماني والذي كان في إتجاه واحد.

وقال بلماضي لمُهاجمه :”لقد ضحيت من أجلك، وأحلت محبوب الجزائريين على كرسي الإحتياط بسببك “يقصد بغداد بونجاح”، ليكون الرد هكذا”.

وتوعد الرجل الأول في الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء، بعدم منح فُرصة جديدة لخريج مدرسة أولمبيك ليون، بعدما خيب آماله كُليا.