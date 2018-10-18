استرجاع سيارات الأمن باستثناء واحدة!

استرجعت المديرية العامة للأمن الوطني 142 سيارة بين مصفحة وغير مصفحة تابعة للجهاز، كانت مستغلة من طرف مسؤولين سامين سابقين في الدولة. وذكرت مصادر مطلعة أن هذه السيارات أعيدت إلى حظيرة المديرية العامة للأمن بعد تعليمة العقيد لهبيري بوجوب استرجاعها منذ أكثر من شهر وكذا استرجاع إطارات الأمن الذين كانوا في خدمة المسؤولين السابقين وإعادة توزيعهم على المصالح الأمنية. ويمثل ما تم استرجاعه 95 بالمائة من المركبات التابعة لجهاز الشرطة، التي أصر مسؤولون سابقون على الاحتفاظ بها لسنوات رغم أن القانون لا يسمح لهم بذلك. وأوردت المصادر نفسها بأن الـ٥ بالمائة المتبقية من السيارات عبر المسؤولون السابقون التي توجد هذه المركبات بحوزتهم عن نيتهم إرجاعها لمديرية الأمن باستثناء حالة واحدة، وهي لوزير سابق يرفض قطعيا إعادة سيارة الأمن المصفحة التي يحتفظ بها، رغم أنه غادر المنصب منذ سنوات عديدة. ولم تستبعد مصادر ”الخبر” اللجوء إلى العدالة لاسترجاع السيارة المصفحة كآخر حل.