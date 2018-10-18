الملاكمة أم القتال.. مايويذر يحدد قواعد نزاله مع حبيب

قال أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر، إن الروسي حبيب نورمحمدوف، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة "UFC"، عليه أن يأتي إلى عالمه إذا أراد منازلته.

ونقل موقع "tmz.com" عن مايويذر قوله: "سنتنازل، أنا الرئيس، ولا أدري فيما يفكر به حبيب".

وتابع الملاكم الأمريكي: "حبيب لا يريد إقامة النزال في لاس فيغاس، لكن هذه المدينة هي عاصمة النزلات القوية، هنا عليك أن تتصرف كمحترف حقيقي، ليس فقط خلال النزال، ولكن بعده أيضا".

وأضاف صاحب الـ41 عاما "لقد تصرف حبيب بشكل غير محترف خلال نزاله أمام الإيرلندي كونور ماكغريغور"، في إشارة إلى الشجار الذي تسبب فيه المقاتل الروسي عقب فوزه على ماكغريغور.

وأكد مايويذر أن نزاله مع حبيب سيكون بقواعد الملاكمة، وقال في هذا الصدد: "الملاكمة أم الفنون القتالية؟ من يريد هذا النزال؟ حبيب تحدني، وهذا يعني أنه يجب عليه أن يأتي إلى عالمي.. الملاكمة فقط، واللعب بقواعدي".

وتعهد مايويذر بهزيمة حبيب، مشيرا إلى أنه سيجني أمولا أكثر من تلك التي حصل عليها بعد فوزه على ماكغريغور (200 مليون دولار تقريبا).

وكان حبيب قد دعا مايويذر لإقامة نزال تاريخي بينهما، وهو التحدي الذي قبله الملاكم الأمريكي.

وخاض مايويذر 50 نزلا في مسيرته الاحترافية في الملاكمة، فاز بها جميها، فيما فاز حبيب بـ27 نزالا في منافسات الفنون القتالية المختلطة، ولم يتعرض لأية هزيمة.