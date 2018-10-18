الخضر يتقهقرون...

فشل المنتخب الوطني في تحقيق التقدم في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تراجع للمركز 69، بعد أن كان يحتل المركز 66 في أخر تصنيف للفيفا.

وحل محاربي الصحراء في المركز 13 إفريقيا وراء كل من تونس (23) والسنغال (24) والكونغو الديمقراطية (40 ) والمغرب (45) ونيجيريا ( 48 ) والكاميرون ( 50 ) وغانا ( 51 ) وبوركينا فاسو ( 56 ) ومالي ( 63 ) ومصر ( 64) وغينيا. ( 65 ) وكوديفوار ( 66) والجزائر ( 69).

يذكر أن الخضر حققوا فوزا وحيدا أمام البنين في لقاء الذهاب الذي احتضنه ملعب مصطفى تشاكر الأسبوع الماضي، وهزيمة في الإياب أمام نفس المنافس في العاصمة كوتونو، وتعادل مع غامبيا.