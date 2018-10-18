“بلماضي” ينظم رسميا مباراتين وديتين اواخر ديسمبر

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري بأن المنتخب الوطني سيلعب مباراة ودية يوم 23 ديسمبر القادم تحت قيادة بلماضي

و سيلعب المنتخب الجزائري ضد نظيره المنتختب القطري في مواجهة خاصة بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي حيث كان مدرب سابق لنادي العنابي

كما برمج الناخب الوطني و الرجل الأول في المنتخب الجزائري مباراة ودية اخرى ضد المنتخب الصيني لكن ترسيمها لم يحدد بعد

يذكر أن جمال بلماضي تعرض الى أول خسارة مع المنتخب الجزائري في اطار تصفيات كأس أمم افريقيا التي ستقام في الكاميرون