الأسواق الأوروبية ترغب في العودة إلى الأقطاب السياحية الصحراوية



قال مستشار وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر غوتي بأن نعمة الاستقرار والأمان في الجزائر تعد عامل جذب للسواح والمستثمرين الأجانب، وهو ما تترجمه رغبة كبيرة من طرف الأسواق السياحية العالمية والأوروبية في العودة للجزائر وخاصة إلى الأقطاب السياحية الصحراوية، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 100 ألف سرير فقط نسبة تطابقها مع المواصفات الدولية لا تتعدى الـ 30بالمائة.

و ذكر مستشار وزير السياحة الذي نزل ضيفا على برنامج للإذاعة الجزائرية، مشاركة 12 دولة أجنبية في الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي يقام هذه الأيام بالجزائر، وتم على هامشه تنظيم رحلة استكشافية لمجموعة من المتعاملين السياحيين الأوربيين، المهتمين بالمقصد السياحي الجزائري وعلى وجه الخصوص السياحة الصحراوية. حيث تختتم هذه الزيارة بعقد جلسة عمل مع المتعاملين الجزائريين.

وفي سؤال حول استياء المواطنين من ضعف الخدمات السياحية وارتفاع الأسعار، أجاب مستشار وزير السياحة بأن الوزارة سطرت مخططا على المديين القصير والطويل، للانتقال بالجزائر إلى مصاف الدول السياحية من خلال ثلاثة محاور بارزة، تقوم أولا على تحديد معاقل ضعف السياحة الجزائرية، وهنا –يضيف غوتي- بأن طاقات الاستيعاب لا تمكننا اليوم كمّا وكيفا على الطلب سواء كان محليا أو أجنبيا، حيث لا تتوفر بلادنا سوى على 100 ألف سرير ، نسبة تطابقها مع المواصفات الدولية لا تتعدى الـ 30بالمائة، ونأمل– يؤكد ممثل وزارة السياحة- إلى الوصول آفاق 2030 حوالي 250 ألف سرير منها 100 ألف سرير هي في طور الإنجاز، .كما أشار أن جزءا كبيرا من الجزائريين لا يعرفون المؤهلات السياحية التي يتربع عليها بلدنا، وفي هذا الإطار، تُعِدّ وزارة السياحة مخططا اتصاليا ترقويا واعدا سيعمل على إخراج الجزائر من عزلتها .وبخصوص جودة الخدمات وضعف التكوين السياحي، أبرز المسؤول بأن الجودة لا تستورد ولا تفرض عن طريق المراسيم والتعليمات بقدر ما هي مسألة مكتسبة تأتي عن طريق خلق جو من التنافس بين المتعاملين والمستثمرين السياحيين.

أما عن التكوين، أكد غوتي أن الدولة تحملت جزءا كبيرا على عاتقها من خلال عصرنة المدارس التكوينية وتخصيص أغلفة مالية وتقديم تسهيلات وتحفيزات للخواص من أجل الاستثمار في هذا المجال.