صحيفة روسية : دبابة "تي-90إس أ" الجزائرية بها تقنية عالمية فريدة

أعلنت صحيفة عن نشرصور جديدة لدبابة "تي-90إس أ" على شبكة الإنترنت.

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن أبرز معلم في دبابة "تي-90إس أ" الجزائرية هو وجود تقنية التشويش الإلكتروني المعروفة باسم "شتورا 1".

وتتيح هذه التقنية منع تصويب الصواريخ الموجهة المضادة للدروع نحو الدبابات، وإبطال معين المدى الليزري لدى جهاز تنشين الصواريخ المضادة للدروع.

وأبرزت تقنية "شتورا" إمكانياتها الكبيرة خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا حيث نجحت هذه التقنية في حماية دبابات الجيش السوري من طراز "تي-90" و"تي-90أ"، ووفرت الحماية للدبابات الأخرى الخالية من تقنية "شتورا" التي سارت وراء دبابات "تي-90".

وفي الجزائر تم رصد هذه التقنية للمرة الأولى في صيف عام 2016.

وتمتلك القوات المسلحة الجزائرية أكثر من 360 دبابة. ومن المرجح أن تحصل جميع دبابات الجيش الجزائري على تقنية "شتورا 1" مع مرور الوقت.

وأضافت الصحيفة أن دبابات "تي-90إس أ" ودبابات "تي-72إم1" المطوّرة تشكل عصب القوات البرية الجزائرية وقوتها الرئيسية حالياً.