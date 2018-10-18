أسعار النفط تتراجع

نزل سعر النفط اليوم الخميس، لما دون 80 دولارا للبرميل في الوقت الذي تشير فيه زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع إلى وفرة في الإمدادات، في حين يتلقى الخام دعما من التوترات بين السعودية والولايات المتحدة وانخفاض صادرات إيران.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في زيادة أسبوعية هي الرابعة على التوالي وبما يقرب من ثلاثة أمثال توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي برنت 70 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل. والخام متراجع بما يزيد على سبعة دولارات من أعلى مستوى منذ 2014 البالغ 86.74 دولار والذي سجله في الثالث من أكتوبرالجاري. وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا إلى 69.14 دولار للبرميل.