تخفيضات في اسعار رحلات " الجوية الجزائرية" تصل الى 60 بالمئة .. وهذه هي الوجهات المعنية

ستقوم الخطوط الجوية االجزائرية' بتبني أسعار جديدة لرحلاتها نحو أوروبا وإفريقيا وآسيا حسب ما اشارت إليه مصادر مطلعة لـ " البلاد نت " .

و تسري الأسعار الجديدة حتى نهاية جانفي 2019 المقبل حيث ستستفيد الوجهات المعنية من خصومات تصل إلى 60٪ .

وستبلغ تكلفة تذاكر السفر الى العاصمة الفرنسية باريس 35 ألف دينار ، بينما ستبلغ تكلفة تذاكر السفر إلى كل من برشلونة وروما 23000 دينار و 32000 دينار على التوالي.

رحلات طيران إلى أمريكا الشمالية ، بما في ذلك إلى مونتريال في كندا ستستفيد كذالك من التخفيضات ، حيث ستوضع بسعر 85000 دينار. أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون بالسفر الى العاصمة الصينية بكين فستتوفر اسعار التذاكر لهم بسعر 92000 دينار.

اما بالنسبة للوجهات الإفريقية ، فستتراوح التذاكر من 55،000 دينار إلى 65،000 دينار في حين ان الرحلة إلى إسطنبول ، وهي وجهة شهيرة للجزائريين ، فستصل الآن إلى 35 ألف دينار.