طلبة فرنسيون يرفضون دراسة نص أدبي لأن الكاتب جزائري !

أثارت قضية طلاب ثانوية بشمال فرنسا رفضوا دراسة كتاب أكلي طاجير بحجة أنه ليس فرنسيا استياء وردود فعل كثيرة في الأوساط الأدبية والتربوية الفرنسية.

رفض طلبة من ثانوية "بيير مانديس فرانس" ببلدة "بيرون" الواقعة في منطقة "بيكاردي" شمال فرنسا، دراسة نص أدبي لكاتب جزائري يدعى أكلي طاجير بحجة "أن الكاتب ليس فرنسيا وأن الرواية لا تخص فرنسا، فضلا أن النصوص تتضمن مصطلحات وأسماء عربية" وفق ما أعلنت عنه المدرسة التي جرت فيها هذه الواقعة.

وأثار هذا الرفض استياء واستغراب الأستاذة التي تقوم بتدريس مادة الأدب والتاريخ في هذه الثانوية. ما جعلها تقرر في نهاية شهر سبتمبر الماضي إرسال رسالة للكاتب الجزائري لتخبره بما وقع لها عندما اقترحت دراسة نص من كتابه "حامل المحفظة" الذي أصدره في 2002 من دار نشر "كلود لتيس".

ويروي هذا الكتاب قصة لقاء بين طفلين، وهما رفاييل وعمر في باريس في 1962. الأول ينحدر من عائلة من "الأقدام السود" التي عاشت في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي (1830-1962) لهذا البلد والثاني ابن مهاجر جزائري لا يعرف الجزائر لكنه كان يساند حزب جبهة التحرير الوطني.

واستنكرت المدرسة في رسالتها "التعليقات العنصرية التي قام بها بعض الطلبة" خلال حصتها موضحة أنها "استبعدت طالبا من المدرسة كونه رفض أن ينطق اسم مسعود" الذي كان واردا في النص.

وبعد تلقيه الرسالة، قرر الكاتب أكلي طاجير نشرها على صفحته على فيس بوك، معلقا "يا حسرتاه على مدرسين بؤساء من قطاع التربية".

وفي تعليقه على الحادثة، قال أكلي طاجير في حوار هاتفي مع فرانس24:"نظمت حوارات عديدة في مدارس فرنسية كثيرة لكن لم يسبق لي أن عشت تجربة مثل تلك التي عشتها في هذه الثانوية. أعتقد أن سبب وقوع هذا الحادث يعود إلى انتشار أفكار مارين لوبان واليمين المتطرف في هذه المنطقة التي لا يوجد فيها مهاجرون حتى".

ويعتبر أكلي طاجير المولود في فرنسا في 1954 من بين أبرز الكتاب الجزائريين.

وكان قد نشر أكثر من 15 كتابا أبرزها "حامل المحفظة" 2002 الذي كان محل الدراسة في الثانوية وكتاب "أجمل طريقة للحب" 2012 و"الحقيقة تنتظر الفجر" من نفس دار النشر في 2018، وجميعها صادرة عن دار النشر "جون كلود لاتيس".