“بورتو” في رسالة لـ “براهيمي”: “كل شيء أو لا شيء”

لا تزال الأمور غامضة بالنسبة لنادي “بورتو” في قضية “ياسين براهيمي” الذي لا يزال لم يتحدد مصيره مع الفريق البرتغالي وهو الذي ينتهي عقده في الصائفة المقبلة.

حيث أن نادي بورتو يريد الفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء، فإذا غادر “ياسين” في الصائفة بالمجان فإن إدارة “الدراغاو” مطالبة بدفع 6.5 مليون أورو للشركة المالكة لنصف بطاقة “براهيمي”.

كما أنه يضغط بطريقته الخاصة على وكيل أعمال النجم الجزائري، من أجل تجديد “براهيمي” مع تسهيل خروجه في الصائفة حتى يستفيد الفريق “ماليا”.

يذكر أن اللاعب الجزائري لديه العديد من العروض من أندية أوروبية “مرموقة” على غرار “موناكو”، “لازيو”، “مارسيليا”، “بشكتاش” وغيرها.