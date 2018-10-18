هذا هو ترتيب اقتصاد الجزائر عالميا

تقدمت الجزائر بمرتبة واحدة فقط في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بحلولها في المركز 92 عالمياً من أصل 140 دولة شملها التقرير، بعدما كانت في المرتبة 93 في 2017.

ويعد تقرير التنافسية العالمي السنوي من أهم مؤشرات القياس الاقتصادية في العالم، لاسيما وأنه يقيس قطاعات مختلفة، منها جودة المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الكلي، والصحة، ومهارات سوق الشغل، والقطاع التجاري والمالي، وقطاع الأعمال، والقدرة على الابتكار.

وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا بعد كل من المغرب في المركز 75 عالميا، متبوعا بتونس التي جاءت في المركز 87 عالمياً، ثم موريتانيا في المركز 131 عالمياً بعد الجزائر.

كما تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة بحصولها على المركز 27 عالمياً، تلتها دولة قطر في المركز 30 عالميا، ثم المملكة العربية السعودية في المركز 39 عالميا، وعمان في المرتبة 47 عالميا، والبحرين في المركز 50 عالميا، ثم الكويت في الرتبة 54 عالميا، بعدها الأردن في المرتبة 73 عالميا.

وفيما يخص المجالات التي حققت فيها الجزائر مراكز متقدمة، مؤشر انخفاض معدلات التغير في التضخم (ضمن ركيزة بيئة الاقتصاد الكلي) الذي حقق فيه المرتبة 111 عالميا، ومؤشر جودة النظام المالي المركز122 عالميا. وفيما يتعلق بركيزة المؤسسات، حلت الجزائر في الترتيب الـ 120. وسوق الشغل المركز 134، والقدرة على الابتكار المركز 106 عالميا، ومن ناحية مدى جاهزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاءت الجزائر في المرتبة 83 عالميا.

ومن المؤشرات السلبية التي حصدتها الجزائر وفقا للتقرير، خاصة في جودة البنية التحتية فاحتلت البلاد المركز 88 عالميا، وجاءت على مستوى مهارات الموارد البشرية أيضا في المركز 88 عالميا، وديناميكية العمل في المرتبة 113 عالميا.

و اعتلت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم لعام 2018، متفوقة على أكبر منافسيها، سنغافورة وألمانيا واليابان وسويسرا.

وخلص المنتدى العالمي إلى وجود علاقة قوية بين التنافسية المرتفعة ومستوى الدخل، حيث احتلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع المراكز العشرين الأولى، وثلاث اقتصادات فقط التي لا يحصل مواطنوها على مستويات دخل مرتفعة جاءت في المراكز الأربعين الأولى، وهي ماليزيا في المرتبة الخامسة والعشرين، والصين في الثامنة والعشرين، وتايلاند في الثامنة والثلاثين.