“أمير دي زاد” يجرّ المغني “مستر أبي” ودركيا سابقا وشابا من الشراقة إلى السجن!

صور تقريرا تلفزيونيا حول قطعة أرض فلاحية بناء على معلومات مغلوطة

مغني الراب تنصل من المسؤولية واتهم شابا بتضليله واستغلاله في تشويه سمعة زوخ

«أمير ديزاد» نشر مضامين التقرير التلفزيوني قبل بثه

علمت «النهار» من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة أمر بايداع المغني المعروف باسم «ميستر ab» وشاب في العقد الثالث من العمر، رهن الحبس المؤقت.

حيث وجهت للأول تهمة تصوير قطعة أرض من دون إذن صاحبها لبثها عبر برنامجه التلفزيوني، فيما اتهم الثاني بمحاولة تشويه صورة وسمعة والي العاصمة زوخ وابنه.

وجاءت هذه القضية في إطار التحريات المنجزة حول أشخاص يتواصلون مع المجرم الهارب من العدالة «أمير بوخرص» المعروف باسم «أمير ديزاد»، حيث كشفت التحقيقات عن تواصله بشكل دوري ودائم مع المغني «ميستر آبي» .

وحسب المعلومات الأولية التي تحوزها «النهار»، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي المغني «ميستر آبي» الذي ينشط برنامجا على قناة «بور تيفي» معلومات من قبل شاب تفيد باستغلال نجل والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، قطعة فلاحية بطريقة مشبوهة على مستوى إقليم الشراقة غربي العاصمة.

وعلى هذا الأساس، تنقل المغني وصاحب البرنامج التلفزيوني إلى موقع قطعة الأرض رفقة عدد من زملائه، وقاموا بتصوير لقطات لتركيبها في تقرير وبثه عبر برنامجه التلفزيوني.

وحسب المعطيات التي تحوزها «النهار»، فإن التقرير التلفزيوني لم يتم بثه، بعدما قام المجرم الفار من العدالة «أمير ديزاد» بالكشف عن بعض مضامين التقرير قبل بثه على سبيل الابتزاز، لتقرر إدارة القناة منع بث التقرير.

وقالت مصادر «النهار» إن المغني «ميستر آبي» الذي تم توقيفه وحجز سيارته وبعض أغراضه، نفى للمحققين خلال الاستماع لأقواله أي دور له في قضية تشويه السمعة.

ورمى بكامل المسؤولية على الشاب الذي تواصل معه ومدّه بالمعلومات المغلوطة، مشددا على أن الشاب هو من حاول استغلاله في تشويه سمعة الوالي زوخ وعائلته.

مضيفا أنه لم يبث الحلقة لعدم تسلمه الوثائق التي تثبت صحة المزاعم التي تضمنها التقرير، ومنها عقود الملكية الخاصة بالعقار الذي ادعى هذا الاخير أنها ملك لابن زوخ.

وعلى هذا الاساس، تقرر ايداع المغني «ميستر آبي» والشاب رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحريات.