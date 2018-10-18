“أمير ديزاد” يجرّ رضا سيتي 16 إلى “دار الشرع”

من المنتظر أن يمثُل، اليوم الخميس، مغني الراب رضا سيتي 16 أمام العدالة بتهمة التورط في شبكة أمير ديزاد.

وحسب تحقيقات الدرك الوطني، فإن رضا سيتي16 وإسمه الحقيقي رضا حميميد، متورط في عملية تبييض الأموال.

وكذا الإبتزار وتهديد رجال أعمال وشخصيات عن طريق صفحة أمير ديزاد على الفايسبوك.

للإشارة، يعتبر المتهم رأس الشبكة الثانية التي أطاحت بها فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة.

وهذا بعد الشبكة الأولى التي تم تفكيكها، بعد الشكوى التي رفعتها قناة النهار.