الوزير السابق لعمامرة مرشح لنيل منصب هام في الأمم المتحدة

يتداول إسم الوزير السابق لخارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، لخلافةستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

الذي كشف، اليوم الأربعاء، أنه سيتنحى عن منصبه في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح دي ميستورا، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم، إنه سيتخلى عن منصبه “لأسباب شخصية” في نهاية شهر نوفمبر.

ويطرح إسم رمطان لعمامرة، بين لائحة المرشحين لخلافة الفرنسي، كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وفقا لما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسيين.

إضافة إلى أسماء أخرى مرشحة لنيل هذا المنصب، مثل المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، والمبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش.

وتولى دي ميستورا مهمته مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى سوريا، عام 2014.

وشارك في عدة جولات من المفاوضات سعيا لإيجاد حل سلمي توافقي للصراع في سوريا.