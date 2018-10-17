“بلماضي” ينتفض في وجه “بلفوضيل” و يعاتبه أمام الجميع

تعرض اسحاق بلفوضيل الى انتقاد حاد بعد نهاية اللقاء من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي بسبب أداءه الهزيل ضد البنين

وكشفت النهار تيفي عبر مصادرها بأن جمال بلماضي قد صرخ في وجه اسحاق بلفوضيل امام جميع زملائه و الطاقم الفني في غرف تبديل الملابس

و أكد نفس المصدر بأن الرجل في المنتخب الوطني انزعج بشكل من المستوى الباهت الذي ظهر به نجم هوفنهايم في مباراته ضد البنين

و قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لـ اسحاق بلفوضيل مع المنتخب الوطني و خصاة و أن منصبه يزج بالنجوم