كارتيرون يحذر من ضغط السطايفية

أكد مدرب الأهلي المصري، باتريس كارتيرون، صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام وفاق سطيف، خاصة بالنظر للضغط الذي يفرضه أنصار الوفاق بملعبهم.

وصرح المدرب الفرنسي، لنادي الأهلي المصري، حلال ندوة صحفية: “صحيح أننا متقدمون بهدفين على وفاق سطيف، لكننا لم نتأهل بعد للدور النهائي”.

وأضاف: “سبق لي مواجهة وفاق سطيف، على ميدانه، عندما كنت مدربا لنادي تي بي مازمبي، سيكون هناك جمهور غفير، وعلينا التعامل جيدا مع الضغط الذي ينتظرنا”.

وختم باتريس كارتيرون: “سبق لي الفوز برابطة أبطال إفريقيا، رفقة نادي تي بي مازمبي، وأحلم بالفوز بها مجددا رفقة الأهلي”.

يذكر أن النادي الأهلي، استعاد لاعبيه المصابين، تحسبا لهذه المباراة، على غرار كل من حسام عاشور، سعد الدين سمير، أحمد فتحي، وميدو جابر.