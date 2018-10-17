الجزائري رمطان لعمامرة مرشّح "بقوة" لخلافة دي ميستورا في سوريا

قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ، اليوم الأربعاء ، إن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مرشّح لخلافة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، فيما يستعدّ دي ميستورا لتقديم إحاطة عن مهمته في سوريا إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك .

وكان ستيفان دي ميستورا قد أعلن اليوم عن قراره بالتنحي عن منصبه نهاية نوفمبر المقبل، مؤكدا أن قراره يرجع لأسباب شخصية بحتة.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين ، فإنه من المنتظر أن يبلغ دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن أيضاً بأنه يعتزم زيارة دمشق قريباً «لمناقشة اللجنة الدستورية»، أملاً في العودة إلى العملية السياسية وفقاً لبيان جنيف والقرار 2254.

وفيما لم تؤكد ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد عثر بالفعل على بديل لخلافة دي ميستورا، أشارت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة تقدّم اسم الدبلوماسي الجزائري مقارنة بمرشحين آخرين على غرار المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والمبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش.

وكان مسؤول رفيع في الأمم المتحدة قد كشف أن دي ميستورا لا يرغب في الاستمرار في المنصب الذي يتولاه منذ منتصف عام 2014، مشيرا إلى أن الأمين العام للهيئة الأممية كان يبحث في الخيارات المتاحة وفي الأسماء التي عرضت عليه لتولي هذه المهمة، حصب ذات المصدر.

اعتراضات على إسمي مرشحين لخلافة ديستورا وشبه إجماع على لعمامرة

وأضافت الشرق الأوسط أن دبلوماسيا غربيا أكد أن "الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي سيخلف دي ميستورا بعد الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى موافقة أيضاً من الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك اعتراضات على اسمين اقترحا سابقاً، وهما ملادينوف الذي واجه اعتراضات من قبل النظام السوري فضلاً عن «فيتو» روسي، وكوبيتش الذي أبدى الأميركيون بعض الملاحظات على توليه هذه المهمة".

وشغل رمطان لعمامرة الوزير السابق للخارجية في الجزائر ومندوبها الدائم في هيئة الأمم المتحدة قبل ذلك ، عدّة مناصب دبلوماسية على المستوى الدولي ، على غرار تكليفه بمهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيريا بين عامي 2003 و 2007 ، كما شارك في العديد من الوساطات لحلّ عدد من النزاعات في القارة الأفريقية.