الإعلام المغربي يهاجم سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير صبري بوقادوم، أمس الثلاثاء، بنيويورك، أن النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار قائمة بين جبهة البوليساريو والمغرب.

وصرح السفير بوقادوم في مداخلة له خلال أشغال اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار, “الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار قائمة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية حول اقليم مسجل في قائمة الأقاليم غير المستقلة في انتظار التطبيق التام للقرار التاريخي للجمعية العامة رقم 1514”, الذي يكرس مبدأ تقرير المصير واستقلال الشعوب المستعمرة.

وفي حجة قوية لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, ذكر صبري بوقادوم بالأسس القانونية لهذا النزاع, موضحا أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1975 قد أكد بوضوح على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر ونزيه.

وسجل أن “العداء لم يكن أبدا الخيار الأفضل للجزائر ولكن التحرك بشكل متفتح و نزيه طبقا للمبادئ التي تكرسها الأمم المتحدة و التي يقبلها الجميع لا يجب أن يعتبر بمثابة نقطة ضعف أو بمثابة عداء “.

وصرح بوقادوم “لا يمكننا أن نتخلى عن مبدأ تقرير المصير لأن ذلك يعني بأننا تخلينا عن تاريخنا”, مذكرا “بالكفاح الصعب و المكلّف” للشعب الجزائري لنيل الاستقلال.

تصريحات السفير الجزائري في الأمم المتحدة أثارت غضب المغرب، حيث هاجمت الصحيفة المقربة من القصر الملكي Le360، صبري بوقادوم، متهمة إياه بـ “إخراج كذبة كبيرة”، وأضافت “مع مثل هذا الخداع ، من الواضح أن الجزائر ستواصل عرقلة أي مبادرة قد تؤدي إلى الخروج من النزاع”، معتبرة أن “مبادرة كولر لجمع الأطراف في جنيف ليست استثناء”.