رئيس جمهورية البينين يستصغر المنتخب الجزائري

أشاد رئيس جمهورية البينين باتريس تالون بالإنتصار الذي حققه منتخب بلاده على حساب الخضر أمسية أمس، في إطار تصفيات "كان" 2019، بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي لعب بملعب الصداقة بالعاصمة كوتونو.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك" ثمن الرئيس البينيني الفوز المسجل ضد أشبال بلماضي، مشيدا بأداء لاعبي البينين بحيث قال:" بودي أن أهنئ لاعبينا الشجعان نيابة عن كل الشعب البينيني، بعدما حققوا فوزا كبيرا وثمينا ب10 لاعبين فقط "

كما أضاف قائلا:" يجب أن أحيي الجمهور الذي ساند التشكيلة وكان بمثابة اللاعب رقم 12 وساهم في هذا الإنتصار التاريخي، والآن هدفنا التأهل لكان 2019 وسنواصل ما تبقى من مشوار بنفس العزيمة ".