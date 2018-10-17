علي حداد في طريقه لعهدة أخرى على رأس الافسيو

اجتمع المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات اليوم الأربعاء 17 أكتوبر، حيث طلب من علي حداد الترشح لعهدة أخرى، كرئيس لأكبر منظمة لأرباب العمل في الجزائر.

وأكد أعضاء من الافسيو حضرو الاجتماع أن “المجلس التنفيذي طلب من الرئيس الترشح لعهدة أخرى”.

وتم في هذا الاجتماع تحدد تاريخ 15 ديسمبر المقبل، لعقد الجمعية العامة لانتخاب رئيس الافسيو، كما تم تشكيل لجنة ترشيح مخصصة من ستة أعضاء.

وأكد نفس المصدر أنه لم يتقدم أي مترشح لرئاسة الافسيو، مع أن علي حداد لم يقدم بعد طلبه الترشح، غير أن الطريق أُخلي له للبقاء على رأس الافسيو.

وتم انتخاب علي حداد في عام 2014 على رأس الافسيو ليحل محل رضا حمياني.