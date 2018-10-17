هذا ما أعلنه أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني

خلص اجتماع المجلس الشعبي الوطني، إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى، في ظل غموض تام حول قانونية الإجراء.

كما كان منتظرا أعلن المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا في المجلس، "حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته".

ودعا أعضاء المكتب لجلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني.