بلماضي منفعلا :”لا أعترف بالأسماء.. وهذا ما سأقوم به”

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي، منفعلا من وسائل الإعلام وإنتقادها للتغييرات الكثيرة التي أجراها خلال خسارة أشباله على يد “البنين”.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”لقد كُنتم تلومننا على عدم وجود تغييرات، والآن قمنا باللازم وأعدنا روح المُنافسة داخل صفوف التشكيلة”.

وأضاف في نفس السياق: “أنا لا أعترف بالأسماء، ولايوجد لاعب أساسي بمجرد إمتلاكه لمكانة مُعينة، وقمنا بإخلاط الأوراق أمام البنين”.

وظهر المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري مُقتنعا بخياراته، رغم أنها وباعترافه كانت السبب الرئيسي في الهزيمة غير المنتظرة، الثلاثاء، أمام “السناجب”.